Военные самолеты ВВС Бельгии перехватили российские самолеты у побережья Эстонии
|19:45 29.04.2020
|Россия
ВВС Бельгии сообщили, что их истребители перехватили российский самолет раннего предупреждения и контроля A-50 Mainstay и транспортный самолет Ан-26, которые пролетали у побережья Эстонии.
Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Перехват самолета А-50, летевшего у берегов Эстонии, состоялся 25 апреля, а военно-транспортного самолета Ан-26 — 27 апреля.
По данным издания LRT, российские самолеты «маневрировали в международном воздушном пространстве и пролетали над американским эсминцем 6-го флота ВМС США «Дональд Кук», который в настоящее время находится в Балтийском море.
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