ВВС Бельгии сообщили, что их истребители перехватили российский самолет раннего предупреждения и контроля A-50 Mainstay и транспортный самолет Ан-26, которые пролетали у побережья Эстонии.

Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Перехват самолета А-50, летевшего у берегов Эстонии, состоялся 25 апреля, а военно-транспортного самолета Ан-26 — 27 апреля.

По данным издания LRT, российские самолеты «маневрировали в международном воздушном пространстве и пролетали над американским эсминцем 6-го флота ВМС США «Дональд Кук», который в настоящее время находится в Балтийском море.