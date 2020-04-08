Росія порушує релігійні свободи в Криму – комісія США
|19:30 29.04.2020
|Крым
Росія в нинішньому звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи, який охоплює 2019 рік, виявилася серед 14 країн світу, які, на думку комісії, Держдепартамент США повинен зарахувати до списку «країн, що викликають особливе занепокоєння».
Зокрема, в звіті йдеться про порушення з боку Росії права на свободу релігії в анексованому Криму, повідомляє Крим.Реалії.
Так, у звіті зазначено, що російська влада на півострові насаджує репресивні закони, що призводить до переслідувань і заборони груп, які раніше були легальні, згідно з українським законодавством.
Наприклад, у 2019 році правоохоронці здійснювали масові арешти кримкотатарскіх активістів, їх звинувачували у членстві в забороненій Росією ісламській партії «Хізб ут-Тахрір». Багатьом із них загрожують тривалі терміни ув'язнення.
Також у звіті йдеться про утиск Православної церкви України, зокрема, про захоплення собору Святих Володимира і Ольги у Сімферополі.
Комісія зазначає, що в 2019 році в Росії і анексованому нею Криму посилили переслідування «Свідків Єгови», які були названі екстремістською організацією ще в 2019 році.
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