Росія в нинішньому звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи, який охоплює 2019 рік, виявилася серед 14 країн світу, які, на думку комісії, Держдепартамент США повинен зарахувати до списку «країн, що викликають особливе занепокоєння» .

Зокрема, в звіті йдеться про порушення з боку Росії права на свободу релігії в анексованому Криму, повідомляє Крим.Реалії.

Так, у звіті зазначено, що російська влада на півострові насаджує репресивні закони, що призводить до переслідувань і заборони груп, які раніше були легальні, згідно з українським законодавством.

Наприклад, у 2019 році правоохоронці здійснювали масові арешти кримкотатарскіх активістів, їх звинувачували у членстві в забороненій Росією ісламській партії «Хізб ут-Тахрір». Багатьом із них загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Також у звіті йдеться про утиск Православної церкви України, зокрема, про захоплення собору Святих Володимира і Ольги у Сімферополі.

Комісія зазначає, що в 2019 році в Росії і анексованому нею Криму посилили переслідування «Свідків Єгови», які були названі екстремістською організацією ще в 2019 році.