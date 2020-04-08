Министерство образования Украины совместно с правительственным контактным центром и фондом «Открытая политика» запускают «горячую линию» для учащихся из аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в ведомстве, контактный номер 0 800 504 425, передает Крым.Реалии.

«Наша цель – предоставить возможность получать качественное образование в украинских заведениях. Консультанты, работающие на «горячей линии», прошли обучение и готовы предоставить исчерпывающие ответы относительно образовательных процессов и возможностей, которые беспокоят жителей временно оккупированных территорий. Ученики неподконтрольных территорий смогут своевременно получить всю информацию и вступить в украинские вузы по упрощенной процедуре», – отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Сообщается, что на «горячей линии» предоставляют консультации по поводу упрощенной процедуры поступления через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». А также на получение дистанционно среднего образования в Украине, о законодательных изменениях в сфере образования для лиц, проживающих на неподконтрольных территориях и для внутренне перемещенных лиц и так далее.

По информации ведомства, «горячая линия» работает по будням с 9:00 до 18:00 и является бесплатной.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо убрать все препятствия в поддержании связей с молодежью из Крыма и максимально упростить для них вступление в украинские высшие учебные заведения.

В течение трех последних лет количество образовательных центров «Крым – Украина», через которые вступают крымчане в вузы на материковой части Украины, выросло почти в три раза, сейчас их 35.

Ранее Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса.