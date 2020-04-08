Наступного тижня окупанти планують оголосити остаточний вирок Джемілєву – адвокат

19:01 29.04.2020   Крым

Адвокат Микола Полозов повідомив про те, що його викликав Слідчий комітет РФ в анексованому Криму в рамках справи, порушеної проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. На думку миколи Полозова, окупанти наступного тижня планують пред'явити звинувачення в остаточній редакції.

"Слідчий ГСУ СК по РК р. і Севастополю, у провадженні якого перебуває кримінальна справа щодо Мустафи Джемілєва здійснив виклик захисника для участі у слідчих діях на 5 травня. Планується пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції", - написав Полозов в Facebook, повідомляє ZN.UA.

Адвокат вважає, що "слідство підходить до свого завершення".

Нагадаємо, СК РФ підготував обвинувальний акт у справі проти Мустафи Джемілєва, яке окупанти відкрили ще в 2014 році. Джемілєва "звинувачують" в "незаконному перетині кордону", "незаконному поводженні зі зброєю", "недбалому зберіганні вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, що призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків".

Такі дії РФ гостро розкритикували Сполучені Штати і деякі країни Європи. Вони звернули увагу на те, що звинувачення, висунуті Джемілєву, повністю відповідають російській політиці тиску на кримських татар. А справа проти Мустафи Джемілєва – ні що інше, як спроба тримати його подалі від анексованого Криму.



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