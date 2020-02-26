Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил

18:45 29.04.2020   Румыния

Впервые в истории сторонники образования венгерской автономии в составе Румынии добились прохождения соответствующего законопроекта через нижнюю палату парламента – Палату депутатов.

Об этом сообщает Digi24, передает Гордон.

29 апреля парламентарии одобрили законопроект по так называемой процедуре умолчания – документ считается принятым, если не высказано ни одно возражение.

В соответствии с инициативой венгерский и румынский языки должны наравне использоваться в государственных учреждениях Секейского края – регионе, где компактно проживает венгерское меньшинство.

Временный президент Сената (верхней палаты парламента) Роберт Казанчук созвал экстренное заседание, на повестке которого был один вопрос – отклонение законопроекта об автономии. Днем 29 апреля 126 сенаторов высказались против принятия документа, "за" проголосовали только девять депутатов от Демократического союза венгров Румынии.

Венгерское меньшинство в Румынии насчитывает примерно 1,2 млн человек. Оно давно добивается расширения политических прав. Согласно конституции, Румыния является унитарным и неделимым государством.
 



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