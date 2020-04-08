Патрульный корабль оккупантов провёл учения по противовоздушной обороне
|18:30 29.04.2020
|Крым
Экипаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василий Быков» провел учения по отражению атаки морской авиации условного противника в рамках организации противовоздушной обороны.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
По легенде учения, на стоянке в Новороссийске командир «Василия Быкова» получил данные о воздушном нападении с нанесением ракетного удара по объектам военно-морской базы.
Боевые расчеты артиллерии отработали алгоритм подготовки вооружения к отражению атаки с воздуха. Личный состав выполнил поиск, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей.
Ранее «Василий Быков» участвовал в учениях по поиску и уничтожению подлодки.
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