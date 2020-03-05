Учасники ринку судноперевезень і суднобудування заявили, що Мінінфраструктури заважає розвитку внутрішніх водних шляхів України

18:15 29.04.2020   Украина

Міністерство інфраструктури України заважає розвитку внутрішніх річкових перевезень, а законопроєкт про внутрішній водний транспорт у нинішньому вигляді лише погіршить стан галузі, тоді як посадовці й далі незаконно втручаються в діяльність українських судновласників.

Про такі висновки круглого столу, який провели в режимі онлайн 28 квітня, пишуть "Українські новини", повідомляє Гордон.

Обговорення провела асоціація "Річки України". У дискусії взяли участь усі українські річкові перевізники, асоціації перевізників і суднобудівників, члени Європейської бізнес-асоціації. До участі не долучилися представники держави – очікували на присутність міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови Держслужби морського і річкового транспорту Сергія Звягінцева, представників податкової та митної служб.

На думку учасників круглого столу, Мінінфраструктури несвоєчасно відкриває і закриває навігацію на річках: цього року через теплу зиму річковий бізнес закликав відкрити навігацію вже в лютому, але на цю ініціативу держава не відреагувала. Протягом місяця простою галузь могла перевезти Дніпром не менше ніж 1 млн тонн вантажів, заявили представники компаній.

"Чиновники Державної служби морського та річкового транспорту (підпорядкована Мінінфраструктури) вдаються до блокування українського флоту та заподіяння збитків українським судновласникам. Зокрема, ідеться про блокування суден співробітниками відділу Чорноморо-Азовського міжрегіонального управління Держслужби морського та річкового транспорту України. Без належних підстав та з порушенням законодавства були зупинені п'ять суден компанії "Укррічфлот" у Херсоні. Через це компанія зазнала збитків. "Укррічфлот" надіслав скаргу до Держслужби морського та річкового транспорту, проте відповіді досі не отримали", – цитують "Українські новини" заступника генерального директора "Укррічфлоту" Ігоря Сібріна.

Учасники ринку заявили, що держава дискримінує українських судновласників, оскільки флот третіх країн, зокрема офшорних юрисдикцій, платить менше податків, уникає сплати акцизу на паливо, не бере на роботу громадян України, а стивідори можуть отримувати від них гроші через офшори й уникати оподаткування всередині країни.

"У США та інших розвинених країнах доступ до судноплавання внутрішніми річками країни мають лише судна під національним прапором цієї країни", – заявив представник Асоціації суднобудівників України Віктор Лисицький.

В обговоренні також прозвучала претензія до обсягу капітальних ремонтів шлюзів, учасники ринку вважають, що причина у невчасному проведенні тендерів: минулого року 82% передбачених на це в державному бюджеті коштів не було використано. На 2020 рік бюджет на ремонт шлюзів скоротили зі 116,3 млн до 39 млн грн.

Бізнесмени зазначили, що водночас 2019 року вантажні перевезення Дніпром сягнули майже 12 млн тонн, за рік оборот вантажу річкою зріс на 19%, а порівняно із 2016 роком – майже удвічі, але все це результат зусиль бізнесу всупереч бездіяльності та перепонам із боку влади.

Учасники круглого столу також заявили, що зареєстрований у Раді законопроєкт №1182 1-Д "Про внутрішній водний транспорт" у разі затвердження погіршить умови перевезень на внутрішніх водах України, оскільки документ містить загрозу монополізації лоцманських послуг. На переконання підприємців, термінологія у законопроєкті не відповідає загальноприйнятій, що призведе до суперечностей і стане приводом для втручання держорганів у роботу річкових перевізників. Також вони зазначили, що законопроєкт запроваджує безліч держсервісів, які не потрібні бізнесу.
 



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