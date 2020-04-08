На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 30 апреля, украинские нардепы планируют рассмотреть обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу ситуации в оккупированном Крыму.

Предварительную повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады на 30 апреля опубликовал народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает ATR.

«Проект постановления №3068 «Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных — граждан Украины», — говорится в повестке дня.

Согласно документу, народные депутаты призывают своих зарубежных коллег продолжать политику непризнания российского статуса Крыма и Севастополя и продолжать оказывать давление на РФ.

Авторы обращения также призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по отношению к РФ с целью немедленного освобождения всех удерживаемых ею граждан Украины. Кроме того, в документе содержится призыв осудить сооружение «Крымского моста» и преследование лиц по политическим мотивам в Крыму.

Также авторы призывают иностранные парламенты и организации потребовать от России отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить наращивание военного присутствия в Азовском и Черном морях и обеспечить беспрепятственный доступ международным правовым механизмам на оккупированные территории.

Как известно, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в 13:00 в четверг, 30 апреля.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.