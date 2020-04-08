Оперативная сводка по коронавирусу в оккупированном Крыму на 29 апреля
|17:01 29.04.2020
|Крым
В оккупированном Крыму под медицинским наблюдением находятся 1844 человека. Ещё несколько дней назад было вдвое меньше.
Об этом сообщила в ходе заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в оккупированном Крыму "вице-премьер" Елена Романовская, передает ForPost.
Такая ситуация обусловлена ростом числа зараженных коронавирусом, пояснила она.
«701 человек находятся в обсерваторах. Включая дом малютки «Елочка». Его закрыли на карантин вместе с сотрудниками для предотвращения распространения инфекции и вспышки заболевания», – отметила Елена Романовская.
Она уточнила, что с наблюдения снято всего 58 человек, а взято под наблюдение за один только день – 296.
На данный момент в оккупированном Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, с выздоровлением выписан 31 человек, 58 продолжают лечение. Одна пожилая женщина – 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны из Алушты – находится на ИВЛ.
Врачей Симферопольской городской клинической больницы, где сейчас лечение проходят 25 COVID-позитивных пациентов, со вчерашнего дня поселили в гостинице, уточнила "вице-премьер".
«Там они могут отдохнуть в комфортных условиях. Организовано горячее питание. Медиков после отдыха централизованно привозят на работу автобусом», – пояснила она.
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