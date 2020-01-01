Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) і оператор ГТС Угорщини (FGSZ) створили на кордоні єдину віртуальну точку з'єднання "Берег".

Про це повідомила прес-служба "Оператора ГТС", передає УНІАН.

"В результаті інтенсивних тримісячних переговорів і після приведення у відповідність нормативних вимог, Оператор ГТС України (ОГТСУ) і оператор ГТС Угорщини (FGSZ) уклали нову угоду про взаємодію. Воно передбачає об'єднання двох існуючих точок міждержавного сполучення - "Берегово DN1400" і "Берегдароц DN800" - в єдину віртуальну точку з'єднання двох систем "Берег", яка набирає чинності з 1 травня 2020 року", - сказано в повідомленні. Зазначається, що таке об'єднання є одним з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС щодо розподілу потужностей.

Для України та Угорщини воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки 1 січня 2020 року єдині бізнес-правила почали застосовуватися в обох точках міждержавного сполучення - "Берегово" та "Берегдароц".

Як повідомлялося раніше, у грудні 2019 року "Оператор ГТС України" та угорський оператор FGSZ домовилися про умови співпраці в точках з'єднання Берегово і Берегдароц.



