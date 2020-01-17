Мілітаризація регіону Чорного та Азовського морів і перешкоджання свободі міжнародного судноплавства, що досі тривають, буде одним із пріоритетів головування України на Форумі безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми спробували скласти добре збалансований і далекоглядний порядок денний. Я маю розпочати з важкої безпекової ситуації в регіоні Чорного та Азовського морів, яка позначена тривалою мілітаризацією та перешкоджанням свободі міжнародного судноплавства. Ми маємо розпочати вичерпну дискусію на цю тему у ФБС. Високопоставлені чиновники та спікери з наукових кіл мають представити свої точки зору, аналізуючи наслідки цих подій на ширший регіон, і можливі кроки, які ми можемо зробити, щоб зупинити їх", - сказав Кулеба, виступаючи під час онлайн-сесії з нагоди початку головування України у форумі в середу.

Міністр також наголосив, що політичні та військові аспекти конфлікту на Донбасі мають залишатися в центрі уваги форуму.

"Шість років тому країни-члени ОБСЄ знайшли в собі мужність відправити сотні своїх громадян як міжнародних цивільних спостерігачів у зону конфлікту, щоб працювати в дуже небезпечній і непередбачуваній обстановці в безпековому плані... Ми цінуємо внесок усіх цивільних спостерігачів, які працюють у постраждалих від конфлікту районах", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що також пріоритетом головування України є тема глобальної пандемії коронавірусу, її вплив на збройні сили та їхня роль у допомозі урядам у боротьбі з цією загрозою.

"Україна планує звернути особливу увагу на тему гібридних загроз і їхній можливий взаємозв'язок із сучасними бойовими діями. Ці загрози впливають на більшість країн-членів", - пояснив міністр.

Крім того, він додав, що відбуватиметься діалог щодо безпеки, присвячений діяльності та регуляції приватних військових компаній. Кулеба зазначив, що форум має звернути особливу увагу на військові навчання, зокрема ті, що відбуваються біля кордонів. Також серед пріоритетів головування України акцент на темі стрілецької зброї та легких озброєнь і запасів звичайних боєприпасів.

"Крім того, ми хотіли б звернути увагу країн-членів на тему протимінної діяльності та роль ОБСЄ в допомозі країн-членів у цій сфері. Ця тема особливо актуальна через важку гуманітарну ситуацію в або навколо деяких районів окупованих Донецької та Луганської областей України", - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 20 квітня Україна розпочала головування у ФБС ОБСЄ, перейнявши естафету у Туреччини. Україна - перша країна, яка головуватиме у форумі онлайн з огляду на пандемію COVID-19. Як повідомляє ОБСЄ, головування у Форумі безпекового співробітництва змінюється тричі на рік і триває чотири місяці.