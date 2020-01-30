Кулеба відкрив головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ

16:15 29.04.2020   Украина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно відкрив головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, виступивши на його першій онлайн-сесії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

«Україна головуватиме у буремні часи, коли проти нашої країни триває російська агресія, а світ зіткнувся з пандемією коронавірусу. Це час великих великих викликів, але ми будемо надалі шукати можливості та конструктивні відповіді на ці виклики,— заявив міністр, звертаючись до представників країн-учасниць та партнерів Форуму.

Він наголосив, що у нинішній час ОБСЄ залишається життєво необхідною платформою співпраці та діалогу, а Форум безпекового співробітництва, який приділяє основну увагу військово-політичному виміру безпеки, - наріжним каменем організації.

Кулеба наголосив, що потрібно здійснювати кроки для відновлення довіри та стабільності у регіоні ОБСЄ, адже не можна просто спостерігати за грубими порушеннями принципів організації, що тривають.

Глава МЗС також відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку вона здійснює на Донбасі вже 6 років. Він окремо згадав про американського парамедика, монітора місії ОБСЄ Джозефа Стоуна, який загинув на Донбасі у 2017 році, та висловив співчуття його рідним та близьким.

У своєму виступі глава МЗС окреслив пріоритети українського головування, серед яких посилення ролі ОБСЄ у просуванні мирного процесу між Україною та Росією та врегулюванні конфлікту на сході України; безпекова ситуація в Чорноморсько-Азовському регіоні та його мілітаризація; протидія засобам ведення гібридної війни; приховане та неправомірне використання приватних військових компаній у конфліктних зонах; протидія викликам, пов’язаним з поширенням пандемії COVID-19, зокрема, у збройних силах; боротьба з незаконним обігом зброї, управління запасами звичайних боєприпасів; протимінна діяльність та розмінування територій, уражених конфліктами та війнами; посилення довіри і безпеки у військовій галузі; виконання резолюції щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, резолюції “Жінки. Мир. Безпека” Ради Безпеки ООН; діалог задля виконання Кодексу поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки.

Як повідомлялося, Україна вперше головує у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Вона стане першою державою, яка головуватиме в онлайн-режимі. Форум безпекового співробітництва ОБСЄ створили у 1992 році. Нині він об'єднує 57 країн-учасниць і 10 країн-партнерів ОБСЄ. Форум ухвалює рішення про заходи для зміцнення довіри та безпеки у регіоні ОБСЄ, контролю над озброєннями і роззброєннями. Допомагає державам запобігати незаконному обігу зброї та боєприпасів. Форум активно співпрацює з державами-учасницями щодо ролі жінок у питаннях миру та безпеки.



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