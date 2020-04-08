Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив під арештом чотирьох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» (алуштинська група) до жовтня 2020 року. Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова та Ельдара Кантимірова готують до етапу в Ростов-на-Дону, де 8 травня відбудеться розгляд "справи" по суті.

Про це йдеться у відеоповідомленні, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю, передає Укрінформ.

«Суддя відмовив в усіх клопотаннях захисту, в тому числі відмовив у праві підзахисних скористатися послугами перекладача... Також сьогодні розглядалося питання про продовження запобіжного заходу. Суддя до такої міри швидко все це прочитав, що нам навіть не було чути, на який час продовжено запобіжний захід, на скільки місяців і до якого числа. Лише додатково дізнавшись від секретаря судового засідання, мені стало відомо, що продовжили запобіжний захід до жовтня 2020 року», - повідомив Азаматов.

За його словами, разом з колегою Ріфатом Юнусом він і «прокурор» брали участь у засіданні з Кримського гарнізонного військового суду, а підзахисні - з СІЗО-1 м. Сімферополь.

За даними захисту, судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 8 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді, а завтра, 30 квітня, може початися етапування всіх чотирьох кримських татар.

«Після судового засідання я поспілкувався зі своїм підзахисним Кантиміровим, він пояснив мені, що начебто співробітники СІЗО, конвойна служба, яка виводила їх сьогодні, повідомили попередньо, що можливо в четвер буде етапування наших підзахисних в місто Ростов-на-Дону. Чи доїдуть вони до цього часу до Ростова, нам невідомо, але якщо доїдуть, значить 8 травня буде засідання», - сказав адвокат.

Під час попереднього слухання сторона захисту заявляла ряд клопотань: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору у зв'язку з великими помилками і недоліками в обвинувальному висновку.

Раніше, після обшуків 10 червня 2019 року, співробітники ФСБ в Алушті затримали Руслана Нагаєва і Ельдара Кантимірова, в селі Малий Маяк - Руслана Месутова, в селі Ізобільне - Ленура Халілова, голову місцевої релігійної общини.

Халілову і Месутову було інкриміновано ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації). Кантимірову і Нагаєву - ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації).

11 червня 2019 року Київський районний суд Сімферополя заарештував до 5 серпня 2019 року всіх затриманих. Згодом запобіжний захід неодноразово продовжувався без наявних на це підстав.

Пізніше фігурантам "справи" інкримінували ч.1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ( «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Всі четверо визнані правозахисним центром «Меморіал» політичними в'язнями.