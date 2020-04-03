«Тайфун» випробували на дальність

15:21 29.04.2020   Украина

На Одещині, в рамках ракетних випробувань, проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів «Тайфун-1» на максимальну дальність.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Український мілітарний портал.

122-мм реактивний снаряд «Тайфун-1» створений КБ «Південне» для покращення характеристик реактивної системи залпового вогню «Град», зокрема дальності.

За озвученою інформацією, максимальна дальність «Тайфун-1» складає 40 км.

Випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню «Тайфун-1» розробки та виробництва КБ «Південне» розпочались у 2019 році, коли проводили перший етап випробувань з пусками ракети на мінімальну відстань за для перевірки роботи нового реактивного двигуна снаряду.

Про розробку нових далекобійних реактивних снарядів стало відомо в ході міжнародної виставки «Зброя та безпека 2018», тоді під час відвідин заходу Секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов озвучив першу інформацію щодо цієї розробки.

Також у КБ «Південне» розказали, що окрім випробування «Тайфун-1» проводяться роботи зі створення на його базі керованого снаряду «Тайфун-1М», а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню «Тайфун-2» і «Тайфун-4».

«Тайфун-2» – це снаряд для реактивної системи залпового вогню калібром 220 мм з максимальною дальністю у 65 км.

«Тайфун-4» є принципово новою розробкою, калібр снаряду складає 400 мм, а максимальна дальність – до 280 км.



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