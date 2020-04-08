Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеорозмови з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером закликав його приділити особливу увагу становищу політичних в’язнів у окупованому Криму і на території Росії.

Про це повідомили у МЗС, передає Радіо Свобода.

«Ми не можемо забувати про наших людей, яких незаконно тримають за ґратами в окупованому Криму і на території Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Їхні рідні та близькі розраховують на наші спільні зусилля в цій справі», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що російська агресія проти України та окупація Криму, що тривають, повинні залишатися у центрі порядку денного ОБСЄ як найбільші загрози європейській безпеці.

Кулеба та Гремінгер домовилися разом відвідати Донбас після покращення епідеміологічної ситуації.