Система all inclusive і «шведський стіл» залишаться в турецьких готелях.

Про це заявив голова федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир, передає УНІАН.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Ерсой повідомив, що турецькі готелі через обмеження в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 відмовляться від «шведського столу», передає kommersant. «Мови про скасування all inclusive і "шведського столу" не йде. Як вони можуть бути скасовані, якщо ми ще в минулому році уклали контракти з турагентствами на продаж саме цих послуг у поточному сезоні? ЗМІ неправильно інтерпретували слова нашого міністра», - сказав Чорабатир. За його словами, будуть посилені санітарні норми, збільшена соціальна дистанція, зміняться деякі звичні способи надання послуг.

Початок іноземного туризму влада Туреччини очікує не раніше кінця серпня. Тоді за умови сприятливої епідеміологічної ситуації Туреччина дозволить авіасполучення з тими країнами, де пандемія піде на спад і не буде фіксуватися нових випадків зараження. Крім того, як повідомив президент асоціації туристичних агентств Туреччини (TÜRSAB) Фіруз Баглик, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде взята під контроль у травні, то туристичний сезон в країні відкриється поступово: на це знадобиться від 45 до 60 днів, повідомляє портал ukr-ayna.com з посиланням на АТОР.

«Згідно з цим сценарієм, ми почнемо приймати наших гостей в червні, липні або серпні. Це був би хороший сценарій для нас. Принаймні, ми повернемо туризм до кінця року », - цитує його видання.

Експерт зазначив, що спочатку багато хто буде сумніватися в доцільності подорожей - до повної нормалізації ситуації. «Тільки тоді, коли повністю закінчиться криза, у людей з'явиться потреба і бажання знову поїхати на відпочинок», - говорить він.

Разом з тим президент TÜRSAB утримався від прогнозу по кількості туристів у Туреччині, зазначивши, що «велике бажання» турецького турбізнесу зараз - це гарантувати здоровий і безпечний відпочинок. На думку Фіруза Баглика, пандемія коронавірусу не змусить турецькі готелі відмовитися від концепції «все включено», але певні зміни цього популярного формату все ж відбудуться.

Наприклад, на зміну відкритим буфетам прийдуть альтернативні методи обслуговування. «Туреччина є однією з найуспішніших країн у світі з впровадження системи All Inclusive, ця концепція буде розвиватися і далі, але вже з урахуванням нових підходів», - вважає він. Говорячи про ціни, Фіруз Баглик зазначив, що все "залежить від балансу попиту і пропозиції". За словами експерта, якщо попит на відпочинок у Туреччині після відновлення масового туризму буде зростати, то і ціни в готелях також підуть вгору. Напередодні туристичного сезону влада країни створила детальний звід правил для роботи готелів та інших туристичних місць.

Зокрема, планується регулярна дезінфекція транспортних засобів, а весь персонал в сфері туризму повинен пройти відповідну медичну підготовку. Готельєри готуються розпочати роботу з 15 травня. Кількість шезлонгів на пляжах і біля басейнів буде обмеженою. Аеропорти, готелі, ресторани і музеї будуть переобладнані у відповідності з усіма вимогами соціального дистанціювання. В туристичних містах розгорнуті спеціальні лікарні, туди доставлять апарати ШВЛ.