Триваюча агресія РФ і пандемія: Україна представила пріоритети головування на форумі ОБСЄ

14:15 29.04.2020   Украина

Триваюча російська агресія, зокрема, ситуація у чорноморському та азовському регіонах, пандемія коронавірусу, гібридні загрози будуть основними пріоритетами українського головування на форумі ОБСЄ з безпекової співпраці.

Як повідомляє кореспондент "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на відкритті першого пленарного засідання форуму під головуванням України.

"Україна буде керувати форумом у складний період триваючої російської агресії проти неї і під час глобальної пандемії. Це епоха великих змін, ми будемо шукати можливості конструктивного реагування" - сказав Кулеба.

Він наголосив, що військово-політичні аспекти конфлікту на сході України повинні лишатися у фокусі уваги форуму.

Міністр також представив пріоритети українського головування.

"Передусім хочу звернутися до складного контексту безпеки в чорноморському і азовському регіонах. Вона відзначається триваючою мілітаризацією і перешкодам міжнародній навігації" - сказав він, додавши, що в рамках форуму будуть представлені різні погляди на цю проблему.

"Питання глобальної пандемії коронавірусу і її впливу на збройні сили і роль останніх у сприянні урядам у боротьбі проти загрози. Ми повинні розглянути можливі впливи цих кроків на ситуацію з безпекою" - додав він.

Україна також планує пильно стежити за ситуацію з гібридними загрозами і їх зв’язком з сучасними способами ведення війни.

Ще один аспект головування  буде присвячений регулюванню діяльності приватних військових компаній.

Також буде розглядатися проблематика військових навчань, які проходять поблизу кордонів і потребують особливої транспарентності.

Крім того, буде зроблений акцент на питанні легких озброєнь і запасах боєприпасів, а також на тематиці розмінування – особливо релевантно у зв’язку з тяжкою гуманітарною ситуацією в ОРДЛО.

Безпековий Форум - це єдиний консультативний орган ОБСЄ, уповноважений розглядати питання військово-політичного виміру діяльності Організації з метою зміцнення військової безпеки та зменшення ризиків конфліктів в Європі. Україна головуватиме на форумі протягом 4 місяців.



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