Двоє раніше захворілих на коронавірусну хворобу Covid-19 в рядах Збройних сил України одужали за минулу добу, водночас є новий хворий.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19", - йдеться у зведенні про епідемічну ситуацію в ЗСУ станом на 7:00 29 квітня, розміщеному на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

Хворий перебуває в Чернівецькому військовому госпіталі. "Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

За даними командування Медсил, станом на ранок середи в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 52 людини, а за весь період пандемії одужали 20 осіб і два летальних випадки. Станом на 07:00 28 квітня повідомлялося про 53 активних випадки хвороби, 18 випадків одужання і два летальних випадки з початку пандемії.

Станом на ранок середи на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 327 осіб - на 40 осіб менше, ніж добою раніше. У 54 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчі три дні.

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах із близькими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не піддавайте себе і свою родину небезпеці зайвими контактами. Залишайтеся вдома", - йдеться в повідомленні.