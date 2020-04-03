У ЗСУ за добу один новий хворий на Covid-19, двоє раніше захворілих одужали - командування Медсил
|14:01 29.04.2020
|Украина
Двоє раніше захворілих на коронавірусну хворобу Covid-19 в рядах Збройних сил України одужали за минулу добу, водночас є новий хворий.
"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19", - йдеться у зведенні про епідемічну ситуацію в ЗСУ станом на 7:00 29 квітня, розміщеному на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.
Хворий перебуває в Чернівецькому військовому госпіталі. "Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.
За даними командування Медсил, станом на ранок середи в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 52 людини, а за весь період пандемії одужали 20 осіб і два летальних випадки. Станом на 07:00 28 квітня повідомлялося про 53 активних випадки хвороби, 18 випадків одужання і два летальних випадки з початку пандемії.
Станом на ранок середи на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 327 осіб - на 40 осіб менше, ніж добою раніше. У 54 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчі три дні.
"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах із близькими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не піддавайте себе і свою родину небезпеці зайвими контактами. Залишайтеся вдома", - йдеться в повідомленні.
Ще на цю тему:
У ЗСУ за добу 6 нових хворих на COVID-19 - командування Медсил
В українській армії - вже 46 випадків COVID-19
В українській армії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 39
В українській армії - вже 29 випадків коронавірусу
Кількість хворих Covid-19 військовослужбовців ЗСУ збільшилася до 19 - командування Медсил
За добу серед військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано нових випадків Covid-19 - командування Медсил
Морські піхотинці на Одещині тренувалися захоплювати узбережжя
Військовий експорт: ЗСУ отримають 37 нових бойових машин піхоти
Як коронавірус вбиває армії: 10 наслідків нової загрози
Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17:00 2 квітня
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото