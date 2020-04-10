Епідемія в Росії. Встановлено антирекорд смертності за добу
|13:41 29.04.2020
|Россия
Вперше в Росії за добу померли більше сотні людей, які захворіли на Covid-19.
Про це свідчать дані сайту стопкоронавірус.рф, передає Главком.
«Загальна кількість випадків коронавірусу в Росії 99 399 (за останню добу виявлено 5 841 випадок), вилікувалися 10 286 (за останню добу- 1830) померли загалом 972 людини, 29 квітня померли 108 людей», – йдеться у повідомленні.
У Білорусі станом на 29 квітня всього зареєстровано 12208 випадків корона вірусу, померли 79 осіб (0, 6%), одужали 1993 (16,3%), лікуються 10136, з них у важкому стані 92 особи.
Ще на цю тему:
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
16:45 21.04.2020
15 тисяч російських військових відправили на карантин
15 тисяч російських військових відправили на карантин
19:41 17.04.2020
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
10:45 17.04.2020
В России не осталось регионов без коронавируса
В России не осталось регионов без коронавируса
10:30 16.04.2020
В России из-за вспышки коронавируса среди строителей верфи развернули мобильный госпиталь
В России из-за вспышки коронавируса среди строителей верфи развернули мобильный госпиталь
09:40 16.04.2020
В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался главный конструктор "Обуховского завода"
В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался главный конструктор "Обуховского завода"