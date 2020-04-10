Вперше в Росії за добу померли більше сотні людей, які захворіли на Covid-19.

Про це свідчать дані сайту стопкоронавірус.рф, передає Главком.



«Загальна кількість випадків коронавірусу в Росії 99 399 (за останню добу виявлено 5 841 випадок), вилікувалися 10 286 (за останню добу- 1830) померли загалом 972 людини, 29 квітня померли 108 людей», – йдеться у повідомленні.



У Білорусі станом на 29 квітня всього зареєстровано 12208 випадків корона вірусу, померли 79 осіб (0, 6%), одужали 1993 (16,3%), лікуються 10136, з них у важкому стані 92 особи.