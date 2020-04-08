В Україну повернули понад 300 українців з Вірменії, Італії та Швеції
|13:21 29.04.2020
|Украина
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” оформили учора в аеропорту “Бориспіль” на приліт пасажирів трьох евакуаційних авіарейсів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Літаками з Єревана, Неаполя та Стокгольма повернулися більше 300 українців”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.
“Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток „Дій вдома“ та будуть знаходитись на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок „Дій вдома“. Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у м. Києві”, — повідомили прикордонники.
Нагадаємо, що відповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією та самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку “Дій вдома”).
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