21-летнему Таиру Ибрагимову вынесли предупреждение о «недопустимости экстремистской деятельности».

Об это активистам «Крымской солидарности» сообщил сам Ибрагимов, который проживает в Красногвардейском районе Крыма в поселке Октябрськое.

«28 апреля в 15:00 дня ко мне домой подъехали два сотрудника - одного из них звали Шеригов Олег Геннадьевич. Они хотели меня предостеречь, но когда я начал задавать вопросы - на каком основании меня хотят предостеречь, он отвечал, «что всего лишь исполнитель». Тогда я не согласился с написанным требованием, потому что посчитал фикцией по отношению ко мне, я расцениваю все это как давление, в частности, на меня, и на мой народ, это является беспрецедентной ситуацией в Крыму», - прокомментировал Ибрагимов.

Таир Ибрагимов также принял участие во флешмобе в 2019 году, в день суда над задержанными накануне 23 крымскими мусульманами. Тогда у здания суда собралось около полутысячи крымских татар. Люди стали фотографироваться, держа в руках листы бумаги с надписями. Плакат, с которым стоял Ибрагимов, - «Верните 166-ти детям их отцов!».

Сотрудники полиции, оцепившие здание суда, задержали молодого человека и увезли в районный отдел полиции для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушении правил проведения массовых мероприятия). К Ибрагимову не допустили юриста для оказания помощи при задержании.

Киевский районный суд в Симферополе признал Таира Ибрагимова виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и наложил на него штраф в размере в 15.000 рублей.