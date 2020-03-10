Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї

12:45 29.04.2020   Россия

У оператора газогону "Північний потік-2" - компанії Nord Stream 2 - немає інформації про будь-яку юридичну процедуру, яка стосувалася б її майна.

Про це заявив Deutsche Welle офіційний представник Nord Stream 2 Штеффен Еберт (Steffen Ebert) у вівторок, 28 квітня.

Таким чином представник Nord Stream 2 прокоментував заяву заступника міністра державних активів Польщі Януша Ковальського, який запропонував вилучити акції компаній Nord Stream і Nord Stream 2, щоб покрити борг російського "Газпрому" обсягом у понад 6 мільярдів злотих (більш ніж 1,3 мільярда євро в перерахунку). Арбітражний суд у Стокгольмі за скаргою Варшави на ціну російського газу, який постачається до Польщі, присудив цю суму енергетичному концерну PGNiG (ПГНіГ).

"Якщо росіяни досі не дотримуються закону, то, на мій погляд, непогано було б спершу вилучити акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG", - заявив Ковальський в інтерв'ю польському тижневику Wprost. За його словами, це може призвести до затримки реалізації проекту "Північний потік-2".

Штеффен Еберт відмовився коментувати можливе поновлення робіт для прокладання газогону. "Нам відомо про спекуляції навколо продовження прокладання… У потрібний час ми повідомимо про наші плани, - відповів він на питання DW, чи братиме в цьому участь трубоукладач "Газпрому" - судно "Академік Черський".

У 2018 році на вимогу української компанії "Нафтогаз" у низці країн Європи арештували активи російського монополіста "Газпром". За рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" близько 2,9 мільярдів доларів за газ, який не доставили транзитом.



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