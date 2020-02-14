Очільники оборонних відомств України та Румунії обговорили важливі аспекти двостороннього оборонного співробітництва
|12:30 29.04.2020
|Украина
Міністр оборони України Андрій Таран продовжує підтримання воєнно-політичного діалогу високого рівня зі своїми колегами з країн-партнерів. Зокрема, вчора, 28 квітня, очільник оборонного відомства провів телефонну розмову з Міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелом Чуке.
Про це повідомляє Міноборони, передає АрміяInform.
У ході телефонної розмови сторони обговорили важливі аспекти регіональної безпеки та двостороннього оборонного співробітництва.
Особливу увагу було приділено покращенню безпекової ситуації в Чорноморсько-Азовському регіоні, корегуванню ключових заходів оборонної співпраці в умовах обмежень, пов’язаних з епідеміологічною ситуацією в світі через розповсюдження коронавірусу COVID-19, та визначенню пріоритетів двостороннього співробітництва на перспективу.
Ніколає-Іонел Чуке висловив щиру вдячність Андрію Тарану за допомогу в транспортуванні медичних засобів для протидії пандемії для Румунії з Китайської Народної Республіки із залученням військово-транспортного літака Повітряних Сил Збройних Сил України.
Сторони продемонстрували взаємну налаштованість на продовження активного двостороннього діалогу. Зокрема, підтверджено наміри щодо обміну візитами на рівні керівників оборонних відомств у 2020 році, під час яких мають бути прийняті рішення та введені в дію нові нормативно-правові документи, спрямовані на зміцнення обороноздатності обох країн.
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