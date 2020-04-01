Контейнерооборот морпортов Украины за 3 месяца 2020 года вырос на 18,8%

12:15 29.04.2020   Украина

Объем контейнерооборота морских портов Украины за январь-март 2020 года составил 265 499 TEU, что на 18,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом передают «Порты Украины» со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Экспортный контейнеропоток вырос на 20,2% - до 127 649 TEU, импортный - на 17,5%, до 126 440 TEU, транзитный - на 17,8%, до 11 410 TEU.

Переработку контейнеров осуществляли Одесский морской порт (61,4% совокупного контейнерооборота), морской порт «Пивденный» (23,1%), морской порт «Черноморск» (15,3%) и специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» (менее 1%).

Одесский порт увеличил контейнерооборот на 16% - до 163 215 TEU, порт «Пивденный» - на 18,3%, до 61 528 TEU, порт «Черноморск» - на 31,7%, до 40 576 TEU, СМП «Ольвия» обработал 180 TEU против 30 TEU годом ранее (экспорт - 166, импорт - 14).

По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 8,9% - до 3,27 млн тонн, в количественном выражении - на 16,7%, до 166 652 штук.

По данным АМПУ, морские порты в 2019 году увеличили контейнерооброт по сравнению с 2018 годом на 19% — до 1 007 434 TEU.



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