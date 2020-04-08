В оккупированном Крыму увеличилось количество заболевших COVID-19
|12:01 29.04.2020
|Крым
К утру 29 апреля в оккупированном Крыму зарегистрировано еще десять новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом во время оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.
«Десять человеком плюсом за истекшие сутки. Трое – врачи из Алушты, из терапевтического отделения, где было заражение. Четыре человека – это РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе): два врача и два пациента. И три человека – это старый очаг, контакт по (зараженному, который) в поезде прибыл. Они находились в изоляции, по ним риски минимальные», – сообщил Аксенов.
По словам "главы" управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, всего зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции.
«Алуштинский очаг – это два врача и фельдшер. Второй очаг – это в Республиканской детской клинической больнице. У двух пациентов терапевтического отделения выявлен коронавирус. Они были госпитализированы в детскую инфекционную больницу вместе с теми детьми, которые находились в палате. Также был выявлен коронавирус у врача-рентгенолога, которая осматривала первую заболевшую и у санитарки травматологического отделения. Третий очаг – эти люди уже находились под меднаблюдением и был получен положительный тест», – отметила Пеньковская.
Накануне "глава" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за вторник, 28 апреля, подтвердилось сразу 36 новых случаев коронавируса.
Ранее было известно о 37 заболевших инфекцией в Севастополе.
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