456 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 11 людей із числа раніше захворілих померли, 111 одужали.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу захворіли 456 людей, із них 33 дитини та 133 медичні працівники. Було госпіталізовано 113 осіб. За останню добу було зафіксовано 11 летальних випадків. Хороша новина: 111 пацієнтів одужали", - сказав Степанов на брифінгу в середу вранці.