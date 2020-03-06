Концессию ХМТП должен разблокировать Верховный суд

11:01 29.04.2020   Украина

Переговоры по проекту концессии в Херсонском морском порту заблокированы в судебном порядке, в настоящее время участники процесса ожидают решения Верховного суда.

Об этом, заявил председатель правления «Грузинской Индустриальной группы» (GIG) Давид Бежуашвили, передают Порты Украины.

«Что касается переговоров по концессии порта «Херсон» — он заблокирован судом. Мы ждем решения Верховного суда, и тогда перейдем к активным действиям. (…) Ждем разблокировки вопроса», — отметил Бежуашвили во время инвестиционного онлайн-форума Tavrian online horizons во вторник, 28 апреля.

Он уверен, что вопрос решится, и заявил о намерении инвестировать в Украине не только в портовую инфраструктуру, но и в другие проекты.

Как отметил во время форума представитель Министерства инфраструктуры Олег Носов, в министерстве надеются, что во второй половине мая состоится заседание Верховного суда, процесс будет разблокирован и начнутся переговоры с победителем концессионного конкурса для заключения и подписания договора.

Что касается порта «Ольвия», где победителем была определена компания QTerminals, то, по словам Носова, сейчас рабочая группа осуществляет онлайн согласование существенных условий договора, но карантинные меры мешают представителям победителя прибыть на объект концессии, чтобы окончательно определиться для подписания договора.

Победу в состоявшемся в январе 2020 года конкурсе на концессию целостного имущественного комплекса ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) и соответствующего имущества ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в Херсонском морском порту одержало ООО «Рисоил-Херсон». Компания предложила лучшие условия концессии, в частности, заявка предусматривает высокую ставку переменного концессионного платежа (7%), сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 млн грн, инвестиционные обязательства — почти 300 млн грн. Помимо модернизации перевалочных мощностей, компания планирует в ближайшее время обзавестись собственным флотом и превратить Херсон в речной хаб.

ООО «Рисоил-Херсон» — консорциум ООО «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской компании составляет 60%, швейцарской — 40%.

В начале февраля Шестой апелляционный административный суд остановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в Херсонском порту. Инициатором иска стало ООО «Специальная компания Морской порт Херсон» (консорциум ООО «Аскет-Шиппинг» (40%) и ООО «Глобал Грейн» (60%)), обратившееся в суд с требованием признать противоправным и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 года №10 «Об отклонении претендента от участия в концессионном конкурсе».

14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостного имущественного комплекса ГП «ХМТП».



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