В Одеській області ВМС ЗСУ успішно провели тренування наступальних дій

10:15 29.04.2020   Украина

В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України успішно провели тренування з наступальних дій.

Про це УНІАН повідомила служба зі зв'язків з громадськістю командування ВМС.

«На одному з полігонів Одеської області успішно проведено тренування з наступальних дій. В ході навчального заходу військовослужбовці відпрацювали тактику наступу під час безпосереднього зіткнення з супротивником», - йдеться в повідомленні.

 Зазначається, що одним з елементів тренування стало зайняття вихідного положення для наступу і підготовки до атаки. Окремо було приділено увагу діям відділень з початком вогневої підготовки і навичок спостереження за полем бою. Військові моряки також відпрацювали класичні прийоми ведення наступального бою, серед яких перехід в атаку з траншеї, подолання мінно-вибухових загороджень в складі відділень.

«Проведено підготовку ліквідації наслідків у разі появи в полі зору вогневих засобів противника, ворожих танків, ведення снайперського вогню, авіації тощо», - повідомили в командуванні. Головним елементом тренувань стало захоплення об'єктів атаки, під час якого вивчалися особливості бою в траншеї і ходах сполучення. Застосовувалися навички знищення противника вогнем стрілецької зброї, гранатою, в рукопашному бою. Крім того, атакуючі вчилися вести бій в глибині оборони противника, маневрувати для виходу у фланг або тил. Серед іншого, відпрацьований порядок дій на об'єктах, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, культурних цінностей, релігійних спорудах, а також - дії особового складу на території небезпечних об'єктів - атомних електростанціях і хімічно небезпечних об'єктах промисловості.

Як повідомлялося раніше, в Азовському морі відбулися триденні тактичні навчання підрозділів операції Об'єднаних сил по відбиттю ворожої атаки.

 



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