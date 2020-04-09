Україні потрібно відновити контроль над морем – адмірал Ігор Кабаненко
|10:01 29.04.2020
|Украина
Контроль над морем завжди був і залишається важливою складовою системи національної безпеки, наголошує в газеті «День» адмірал Ігор Кабаненко.
Обов’язковою умовою контролю над водними акваторіями є здатність військово-морських сил виконувати три ключових стратегічних завдання: перше – це стримувати агресора від нападу з моря; друге – здійснювати контроль над важливими морськими транспортними коридорами та районами її морегосподарської діяльності; третє – формувати та підтримувати операційно доцільні морські зони заборони доступу противника.
Сьогодні ВМС України нараховує близько 50 кораблів, катерів та допоміжних суден. Нібито серйозна кількість, але, як стверджує адмірал, все це є вкрай незбалансованим, перевантаженим застарілими та неефективними платформами, більшість з яких роками прив’язана до пірсу. Як наслідок, Україна не контролює близько 80% власних суверенних морських акваторій.
Останні роки яскраво демонструють небезпечні тенденції повзучої анексії українських акваторій, вважає дописувач. Головна небезпека полягає в тому, що в певний момент Україна, крім моря з його шляхами сполучення, надрами та біоресурсами, може втратити прибережні території – у ХХІ столітті море має вирішальний вплив на прибережні території, а не навпаки.
Тому в ситуації, коли море наповнено загрозами, а військово-морські спроможності України вкрай мінімізовані і на їхнє формування тисне час та обмежені ресурси, потрібно у короткі строки створити ефективне угруповання для дій на морі, з гарантованим ресурсним забезпеченням виконання цього завдання, персональною відповідальністю та жорстким контролем за дотриманням визначених термінів.
У цих конкретних історичних умовах москітний флот – реальне і ефективне рішення проблеми відновлення контролю України над власним морем. Водночас, солодкі мрії та «амбітні» плани про ВМС на колись, на потім, чи плани-мікс, в яких «усього по трохи» – від лукавого. На цьому адмірал наголошує в статті «Москітний флот, або Як Україні відновити втрачений контроль над морем?»
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