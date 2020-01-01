«Побєдобєсіє»: Путін пообіцяв авіапарад і салюти на 9 травня

08:45 29.04.2020   Россия

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що 9 травня, в День Перемоги, відбудеться авіаційний парад, а на вечір заплановано святковий салют.

Про це пише пресслужба Кремля, повідомляє Главком.

«Дотримуючись вимоги безпеки та режим самоізоляції, ми відзначимо наше священне свято — День Перемоги. Незважаючи ні на що, всі разом, всією країною зробимо це», — пообіцяв Путін.

9 травня відбудеться авіаційний парад за участю сучасних бойових літаків і вертольотів, а увечері у великих містах Росії пройдуть салюти.

Президент Росії зазначив, що традиційний парад на Червоній площі і хода «Безсмертного полку« пройдуть після того, як покращиться епідеміологічна обстановка в країні.

При цьому «неробочі дні» в Росії також продовжені до 11 травня. Одночасно Володимир Путін доручив Росспоживнагляду до 5 травня надати рекомендації щодо поетапного виходу з режиму самоізоляції починаючи з 12 травня.

Нагадаємо, російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. На урочистості було запрошено лідерів провідних світових держав. У березні Кремль не збирався переносити парад або змінювати його формат через загрозу коронавірусу.

Президент РФ Путін доручив перенести святкування параду 9 травня через коронавірус. 

До слова, журналісти звернули увагу на стан здоров'я самого Путіна. Президент РФ почав кашляти під час виступу на онлайн-саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), куди входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Вірменія. 

Напередодні Путін визнав погіршення ситуації з коронавірусом в Росії.

Як повідомлялось, в адміністрації президента Росії Володимира Путіна виявлено чиновників із підозрою на коронавірус. 



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