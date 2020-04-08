Сущенко просить федерацію журналістів підтримати кримських колег-бранців Кремля

09:41 29.04.2020   Крым

Журналісти Роман Сущенко та Станіслав Асєєв звернулися до Міжнародної та Європейської федерацій журналістів із закликом посилити зусилля, щоб звільнення кримських колег.

Їхнього листа 28 квітня надіслала до Брюсселя Національна спілка журналістів України, повідомляє Радіо Свобода.

«Переконані, що незаконно утримувані та ув’язнені кримськотатарські громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхаліє мають бути негайно звільнені», – йдеться у зверненні журналістів.

Асєєв та Сущенко наголосили, що заяви Міжнародної та Європейської федерацій журналістів та спілок журналістів низки країн зіграли «надзвичайно важливу роль».

«Ваша принципова позиція посилювала міжнародний тиск для нашого звільнення, давала наснаги і натхнення в’язням чинити спротив варварству та вірити, що день свободи настане», – розповіли журналісти.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами. Він повернувся до України 7 вересня в межах обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві та утримували з травня 2017 року.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими між Києвом і Москвою за формулою «35 на 35». 



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