Захист заявив клопотання про припинення алуштинської "справи Хізб ут Тахрір"
|09:21 29.04.2020
|Крым
Захист фігурантів алуштинської "справи Хізб ут Тахрір" на попередньому засіданні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону, РФ, заявив ряд клопотань, в тому числі про припинення цієї кримінальної справи у зв'язку з "відсутністю події злочину".
Про це повідомляється у відео, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю, передає Укрінформ.
"На цій стадії сторона захисту заявила ряд клопотань: про виключення неприпустимих доказів, про повернення справи прокурору і в цілому про припинення справи у зв'язку з тим, що відсутня подія злочину", - сказав адвокат Айдер Азаматов.
За його словами, він також заявив клопотання щодо свого підзахисного Ельдара Кантемирова про "зняття арешту з деякого майна, яке було арештоване на підставі клопотання слідчого".
Як зазначив адвокат, в ході засідання суд вийшов з ініціативою продовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської групи "справи Хізб ут Тахрір".
"Розглядалося питання продовження запобіжного заходу, ініційоване не прокурором, як не дивно, а судом. Захист заперечував, заявивши, що запобіжний захід треба змінювати і випускати з СІЗО заарештованих у зв'язку з коронавірусом. Суд прийняв всі наші клопотання і пішов до нарадчої кімнати. Результати будуть оголошені на наступному засіданні суду", - розповів Азаматов.
За його словами, під час засідання його підзахисний Кантеміров тримав аркуші А-4 з написом "Свободу Костянтину Котову" і "справи Хізб ут Тахрір - терор без тероризму".
Як повідомлялося, 3 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір". Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року.
Ще на цю тему:
21-летнему Таиру Ибрагимову вынесли предупреждение о «недопустимости экстремистской деятельности»
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
Чубаров у річницю заборони Меджлісу в Криму закликав обговорити півострів у «нормандському форматі» 30 квітня
МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу
США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов