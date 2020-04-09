Послаблення карантину у Греції: відкриють церкви, школи і перукарні

10:45 29.04.2020   Греция

У Греції з понеділка, 4 травня, розпочнеться поетапне скасовування обмежень через коронавірус.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Мицотакис, передає Еkathimerini, повідомляє Главком.

Так, з 4 травня знімається основна частина обмежень на пересування громадян. Разом з тим організовані пляжі залишаються закритими. Також відкриються деякі магазини і підприємства послуг.

«Це книжкові магазини, електронні товари, служби техогляду автомобілів і магазини спортивних товарів. Відкриються перукарні, але за попереднім записом. Інша частина роздрібної торгівлі відновиться в понеділок, 11 травня, за винятком торговельних центрів. Вони відкриються 1 червня. У всіх магазинах, звичайно, буде обмежена щільність відвідувачів. Будуть вжиті суворі заходи для захисту працівників», - заявив прем'єр.

З цього дня церкви будуть відкриті для індивідуальних молитов, а з 17 травня віруючі зможуть взяти участь у Божественній літургії та інших службах.

Малоймовірно, що протягом літа будуть дозволені великі збори, фестивалі, концерти чи спортивні заходи з глядачами.

Крім того, заняття в старших класах ліцею розпочнуться 11 травня. Через тиждень підуть інші класи ліцею та гімназії. Школи, проте, будуть діяти за іншими правилами, і надалі буде застосовуватися дистанційне навчання дітей, яким з особливих причин не потрібно приходити на заняття.

«Початкові і дитячі сади залишаються закритими. Вони можуть бути відкриті 1 червня, і тільки якщо ми будемо абсолютно впевнені, що розвиток епідемії йде вниз», - заявив прем'єр.

З  23 березня рух в Греції був обмежени, за рідкісними винятками. На вулиці допускалися тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

Зазначимо, що у ЄС допускають закриття кордонів на два роки через пандемію коронавірусу. 



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