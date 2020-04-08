В окупованому Севастополі сьогодні підтвердили 36 нових випадків COVID-19 - осередок на одному з будівельних майданчиків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на так званого т.в.о. "губернатора" міста Михайла Развожаєва.

"Сьогодні перед нарадою надійшла інформація: на одному з наших будівельних майданчиків підтвердилося, що з'явився невеликий осередок. 36 осіб інфікованих – це практично стільки ж, скільки за всі два місяці в попередній період", – сказав Развожаєв президенту РФ Путіну під час наради.

За словами представника окупаційної влади, прояв захворювання у нововиявлених інфікованих "легкий, безсимптомний, втім, усіх будівельників госпіталізували. Осередок обсервовано, всі під наглядом, все під контролем".

Також 28 квітня повідомлялося, що в Севастополі захворіла на коронавірус пацієнтка дев'ятої міськлікарні. Таким чином, раніше було відомо про 37 заражених інфекцією в Севастополі.

27 квітня Развожаєв розповів про п'ять нових випадків коронавірусу в місті, два з яких – будівельники медичного центру російського Міністерства оборони в районі бухти Омега. За його словами, загалом на будівництві працює 700 осіб у дві зміни, близько 200 з яких – севастопольці. Він стверджував, що майданчик переводять в режим обсервації для того, щоб не зупиняти будівництво, через що ніхто з працівників не зможе залишати територію протягом двох тижнів, а людей «розмістять у наметах».

Вранці 28 квітня стало відомо, що в Криму ще дев'ять осіб заразилися коронавірусом. На поточний період у Криму зареєстровано 79 випадків коронавірусної інфекції.