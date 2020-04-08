«Від 25 до 54 днів»: російська влада оцінила, як надовго вистачить продуктів у Криму
|08:15 29.04.2020
|Крым
Запасів продуктів на анексованому півострові має вистачити на строк від 25 до 54 днів – залежно від того, про який саме вид продукції йде мова.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав підконтрольний Кремлю "міністр" сільського господарства півострова Андрій Рюмшин, повідомляє Крым.Реалии.
«У торгових мережах сформовані достатні для забезпечення кримчан запаси за основними позиціями продовольчих товарів: консервів м'ясних – до 54 днів, консервів рибних – до 42 днів, цукру піску – до 25 днів, борошна пшеничного – до 31 дня, макаронних виробів – до 37 днів, масла рослинного – до 28 днів», – повідомив він.
Нагадаємо, Рюмшин також повідомив, що в анексованому Криму зросли ціни на овочі та яблука.
До 30 квітня в анексованому Криму діє режим підвищеної готовності, що передбачає зупинку діяльності багатьох підприємств і організацій, а також самоізоляцію громадян. У окупованому Севастополі цей режим продовжили до 30 травня.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму увеличилось количество заболевших COVID-19
В окупованому Севастополі підтвердили 36 нових випадків коронавірусу
В оккупированном Крыму закрылись больницы в Алуште, Симферополе, Красногвардейском районе
В оккупированном Крыму мобильные операторы "задумались о выходе в соседние регионы"
В оккупированном Крыму госпитализировали рекордное число пациентов с подозрением на COVID-19 – медики
У обсерваторах Криму закінчуються місця – "влада"
Природа Криму під окупацією. Частина 2
Севастопольцы активно сворачивают предпринимательскую деятельность