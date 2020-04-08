Денісова провела зустріч з матерями і дружинами 26 політв'язнів- кримських татар

08:01 29.04.2020   Крым

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у вівторок, 28 квітня, вона провела онлайн-зустріч з матерями і дружинами відразу 26 політв'язнів у Росії та анексованому Криму кримських татар.

Про це вона написала на своєму каналі в Telegram, повідомляє Крым.Реалии.

За словами Денісової, співрозмовниці повідомили, що стан здоров'я їхніх рідних з кожним днем погіршується, а у деяких «воно критичне, умови утримання в місцях несвободи – нелюдські».

«Також з'ясували, що більшість незаконно утримуваних кримських татарзазнають морального та психологічного тиску – їх безпідставно поміщають у ШІЗО і застосовують інші методи впливу. Крім цього, рідні підтвердили, що з початку оголошення карантину в пенітенціарних установах наших громадян не забезпечили засобами індивідуального захисту», – написала омбудсмен.

Вона підкреслила, що «нікого не залишать наодинці з бідою» і що «всі наші громадяни будуть звільнені».

Нагадаємо, Ірина Лімешко, дружина засудженого в анексованому Криму в 2018 році українця Геннадія Лімешка, якого тримають у виправній колонії російського Ставропольського краю, звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою, щоб він розповів, на якій стадії переговори з Кремлем про обмін. З тими ж вимогами в рамках флешмобу «Пане президенте, поговоріть з нами!» до Зеленського звернулися дружина засудженого в Криму фігуранта «справи «українських диверсантів» Андрія Захтея, а також – син політв'язня севастопольця Володимира Дудки Ілля Каверников.

17 квітня Зеленський повідомив, що обмін з Росією пропонували «заморозити» через коронавірус. Президент стверджує, що готовий обмінювати після «верифікації» і по двадцять осіб за обмін, і навіть «обмін одного на одного».

В Офісі президента України 16 квітня повідомили про початок нового етапу взаємного звільнення утримуваними особами, в рамках якого в Україні повинні повернути 19 осіб. При цьому, як зазначили у відомстві, переговори щодо звільнення ув'язнених у Росії та анексованому нею Криму українців тривають.

У російському ув'язненні, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, перебувають від 113 до 115 осіб. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримській правозахисній групі.



Ще на цю тему:

16:01 29.04.2020
Чотирьох кримських татар залишили під арештом і готують до етапу в Ростов
13:01 29.04.2020
21-летнему Таиру Ибрагимову вынесли предупреждение о «недопустимости экстремистской деятельности»
09:21 29.04.2020
Захист заявив клопотання про припинення алуштинської "справи Хізб ут Тахрір"
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
18:20 28.04.2020
"Верховний суд Криму" 6 травня розгляне апеляцію у справі Веджіє Кашка
16:20 28.04.2020
Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» находится в штрафизоляторе
08:15 27.04.2020
Чубаров у річницю заборони Меджлісу в Криму закликав обговорити півострів у «нормандському форматі» 30 квітня
08:01 27.04.2020
МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу
20:30 23.04.2020
США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
18:01 23.04.2020
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
16:01 23.04.2020
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
08:45 23.04.2020
В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 29.04.2020
Послаблення карантину у Греції: відкриють церкви, школи і перукарні
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
13:41 29.04.2020
Епідемія в Росії. Встановлено антирекорд смертності за добу
12:45 29.04.2020
Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї
08:45 29.04.2020
«Побєдобєсіє»: Путін пообіцяв авіапарад і салюти на 9 травня
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 29.04.2020
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 29.04.2020
Готельєри Туреччини готуються до сезону і заперечують відмову від "шведського столу"
11:41 29.04.2020
У Туреччині за добу одужали від коронавірусу понад п'ять тисяч осіб
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
Всі новини країни
Украина Украина
16:45 29.04.2020
Україна та Угорщина готуються до віртуального реверсу газу
16:30 29.04.2020
Мілітаризація Чорного та Азовського морів буде одним із пріоритетів головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ - Кулеба
16:15 29.04.2020
Кулеба відкрив головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ
16:01 29.04.2020
Чотирьох кримських татар залишили під арештом і готують до етапу в Ростов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд