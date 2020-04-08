Денісова провела зустріч з матерями і дружинами 26 політв'язнів- кримських татар
|08:01 29.04.2020
|Крым
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у вівторок, 28 квітня, вона провела онлайн-зустріч з матерями і дружинами відразу 26 політв'язнів у Росії та анексованому Криму кримських татар.
Про це вона написала на своєму каналі в Telegram, повідомляє Крым.Реалии.
За словами Денісової, співрозмовниці повідомили, що стан здоров'я їхніх рідних з кожним днем погіршується, а у деяких «воно критичне, умови утримання в місцях несвободи – нелюдські».
«Також з'ясували, що більшість незаконно утримуваних кримських татарзазнають морального та психологічного тиску – їх безпідставно поміщають у ШІЗО і застосовують інші методи впливу. Крім цього, рідні підтвердили, що з початку оголошення карантину в пенітенціарних установах наших громадян не забезпечили засобами індивідуального захисту», – написала омбудсмен.
Вона підкреслила, що «нікого не залишать наодинці з бідою» і що «всі наші громадяни будуть звільнені».
Нагадаємо, Ірина Лімешко, дружина засудженого в анексованому Криму в 2018 році українця Геннадія Лімешка, якого тримають у виправній колонії російського Ставропольського краю, звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою, щоб він розповів, на якій стадії переговори з Кремлем про обмін. З тими ж вимогами в рамках флешмобу «Пане президенте, поговоріть з нами!» до Зеленського звернулися дружина засудженого в Криму фігуранта «справи «українських диверсантів» Андрія Захтея, а також – син політв'язня севастопольця Володимира Дудки Ілля Каверников.
17 квітня Зеленський повідомив, що обмін з Росією пропонували «заморозити» через коронавірус. Президент стверджує, що готовий обмінювати після «верифікації» і по двадцять осіб за обмін, і навіть «обмін одного на одного».
В Офісі президента України 16 квітня повідомили про початок нового етапу взаємного звільнення утримуваними особами, в рамках якого в Україні повинні повернути 19 осіб. При цьому, як зазначили у відомстві, переговори щодо звільнення ув'язнених у Росії та анексованому нею Криму українців тривають.
У російському ув'язненні, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, перебувають від 113 до 115 осіб. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримській правозахисній групі.
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