Консервированную сардину получили школьники города Саки в качестве сухого пайка – компенсации за завтраки в период режима самоизоляции.

Продукция крымского предприятия ООО «Фортуна» досталась учащимся 1 школы города Саки. Родители учеников выложили фото находки в социальную сеть, пишет ForPost.

«Червяки в банках с сардинами. Причём срок годности нормальный и это пугает ещё больше... Представьте себе, если эти люди дают нам на руки такие продукты, то, что они готовят в школах нашим деткам, за закрытыми дверями», – написал Евгений Гавриленко в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксёнову С.В.» социальной сети Facebook.

Мужчина добавил, что после такой находки производителем обязаны заняться компетентные службы.

Главы администрации Сак Дмитрий Овдиенко подтвердил: школьникам действительно закупили некачественные консервы. Их заменят на съестную продукцию, заверил он.

«На сегодняшний день, мною даны поручения: выдачу данной продукции прекратить, ранее выданную изъять… Также, соответствующими структурами начата претензионная работа в отношении производителя», – сообщил Овдиенко на своей странице в Facebook.

Пока одни комментаторы пишут, что не очень приятно увидеть в консервах подобный «сюрприз», другие отмечают, что продукция данной фирмы у многих вызывает вопросы.

«Это вы ещё их шпроты не видели, я купила, кошки не ели», – негодует одна из подписчиц.

Главное следственное управление СК России по оккупированным Крыму и Севастополю после публикаций в СМИ начало проверку по факту предоставления школьникам некачественной продукции в составе сухих пайков. Об этом Крыминформу сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР оккупантов Ольга Постнова.

«Проводится проверка по факту предоставления школьникам из города Саки некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков. В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из новостных порталов Республики Крым было выявлено сообщение о том, что родители школьников при вскрытии рыбных консервов обнаружили, что данная продукция испорчена и ее нельзя употреблять в пищу», – отметила Постнова.

В рамках проверки предстоит установить процедуру закупки и предоставления школьникам сухпайков, ответственных за это должностных лиц, наличие у фирмы-поставщика необходимой разрешительной документации, иные обстоятельства. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Ранее сегодня глава администрации города Саки Александр Овдиенко подтвердил, что сакские школьники получили сухие пайки с некачественными консервами, хотя документы поставщика и внешний вид продукции не вызывали опасений. Речь идет о рыбных консервах «Сардина» крымского изготовителя ООО «Фортуна». По словам главы администрации, вся некачественная продукция изъята и будет компенсирована.

Фото: Евгений Гавриленко |Facebook