По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 27 и 28 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Авиация Южного военного округа будет задействована в демонстрационных пролетах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к предстоящим мероприятиям сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая в 10 часов утра по местному времени в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения, — пояснил Александр Дворников. — Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и российской авиабазы в Армении. Праздничный пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Работа представителей СМИ для видеосъемки мероприятия будет организована в праздничный день во всех местах демонстрационных пролетов в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Каспийск, Новороссийск, Краснодар, Владикавказ, Ставрополь, Севастополь, Керчь, Грозный, Астрахань, Ейск и Ереван.

2. В инженерно-саперный полк Южного военного округа, дислоцированный на Кубани, поступил автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М, способный поднимать вес в 32 т. Машина превосходит по своим характеристикам все имеющиеся автокраны общепромышленного исполнения в данной категории грузоподъемности.

Четырехсекционная стрела, элементы которой выдвигаются одним гидроцилиндром телескопирования, достигает 31 м. Крановая навеска смонтирована на полноприводном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.

Зона работы крана составляет 360 градусов с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 метров. В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью. Имеется возможность работы в темное время суток.

Сформированный в 2016 году инженерно-саперный полк имеет на оснащении новейшие модернизированные образцы вооружения и специальной техники, в том числе тяжёлые механизированные мосты ТММ-3М2, путепрокладчики БАТ-2 и машины разграждения ИМР-3, а также комплексы разминирования и модульной экипировки сапера.

3. На полигоне Прудбоq ЮВО лучшие мотострелки и экипажи танков готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2020 в Волгоградской области.

В средине мая сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 вступят в борьбу за право представлять округ на Всеармейском этапе соревнований, который пройдет в Чебаркуле.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов демонстрируют мастерство владения вверенной штатной техникой, соревнуются в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Особенностью конкурса «Суворовский натиск» является выполнение огневых задач совместно с минометными подразделениями. В программу также включено прохождение маршрута с препятствиями: эскарпа, косогора, огненной полосы, противотанкового рва с проходом, макета колейного моста.

В ходе «Индивидуальной гонки» экипажи преодолевают маршрут протяженностью 7 км., а на огневом рубеже поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.

4. На полигоне Ростовской области ЮВО завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных расчетов и взводов.

За право участвовать во всеармейских состязаниях боролись 8 лучших минометных расчетов, всего около 150 человек представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области.

В условиях соблюдения требований по недопущению распространения вирусных инфекций конкурс окружного этапа Армейских международных игр-2020 проходил в режиме онлайн-контроля по средствам видеоконференцсвязи.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала поступала членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований непрерывно транслировалось по выделенным каналам связи.

По условиям конкурса расчеты поражали цели на дальностях до 2 километров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2Б12 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Помимо этого, военнослужащие в составе расчетов и взводов состязались в стрельбе из гранатометов, стрелкового оружия, а также в вождении автомобильной техники на трассе с препятствиями общей протяженностью около 5 км.

По результатам соревнований победителями стали минометные расчеты команды 150 мотострелковой дивизии и армейского корпуса Черноморского флота.

5. В медицинские подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Чечне, поступили бронированные санитарные автомобили «Линза».

Новые автомобили позволят обеспечить выполнение правила «золотого часа» – максимально эффективно оказать первую помощь раненым и оперативно их эвакуировать.

Личному составу медицинских подразделений предстоит отработать на новой технике порядок эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий.

Автомобиль «Линза» создан на базе КАМАЗ-Тайфун 4x4. Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

«Линза» оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. Машина позволяет перевозить раненых по пересеченной местности с максимальным комфортом.