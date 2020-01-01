Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
|20:45 28.04.2020
|Азербайджан
Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на территории страны.
Служба доводит до сведения иностранцев и лиц без гражданства, что текущая ситуация в связи с их обращениями регулярно анализируется, принимаются меры для усовершенствования деятельности в соответствии с требованиями дня, об этом пшет minval.az со ссылкой на Report.
Отмечается, что обращения иностранцев, зарегистрированных по месту нахождения, срок пребывания которых завершился (или завершится) 1-31 мая и которые по известным причинам не могут покинуть страну, считаются принятыми Государственной миграционной службой, срок пребывания этих людей в Азербайджан продлится на 30-60 дней.
Для этого этим лицам следует посредством интернет-страницы Службы получить номер оплаты, оплатить в электронном порядке (через правительственный платежный портал, систему «ASAN ödəniş» или терминал Expresspay) госпошлину за пребывание в стране и оставаться в стране на законных основаниях.
Решения о продлении разрешения на временное пребывание не требуется забирать физически. При необходимости эти решения можно получить через интернет-страницу службы.
Подробную информацию можно получить на страницах ГМС в Facebook, Twitter или работающем непрерывно «call-центре» (012) 919.
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