Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней

20:45 28.04.2020   Азербайджан

Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на территории страны.

 Служба доводит до сведения иностранцев и лиц без гражданства, что текущая ситуация в связи с их обращениями регулярно анализируется, принимаются меры для усовершенствования деятельности в соответствии с требованиями дня, об этом пшет minval.az со ссылкой на Report.

Отмечается, что обращения иностранцев, зарегистрированных по месту нахождения, срок пребывания которых завершился (или завершится) 1-31 мая и которые по известным причинам не могут покинуть страну, считаются принятыми Государственной миграционной службой, срок пребывания этих людей в Азербайджан продлится на 30-60 дней.

Для этого этим лицам следует посредством интернет-страницы Службы  получить номер оплаты, оплатить в электронном порядке (через правительственный платежный портал, систему «ASAN ödəniş» или терминал Expresspay) госпошлину за пребывание в стране и оставаться в стране на законных основаниях.

Решения о продлении разрешения на временное пребывание не требуется забирать физически. При необходимости эти решения можно получить через интернет-страницу службы.

Подробную информацию можно получить на страницах ГМС в Facebook, Twitter или работающем непрерывно «call-центре» (012) 919.



Ще на цю тему:

14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
16:41 29.10.2019
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
19:40 28.04.2020
В России снижаются объемы поставок рыбной продукции
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:10 28.04.2020
Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
20:15 28.04.2020
Оккупанты накормили крымских школьников консервами с червями / Фото
20:00 28.04.2020
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд