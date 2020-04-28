Незаконно удерживаемые работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии провели акцию протеста.

Они пожаловались на недостаточную защиту от коронавируса, а также написали обращение, в котором потребовали встречи с руководством и реакции президент Путина. После вспышки коронавируса им не сообщают результаты их тестов. Об этом пишет ghall.com со ссылкой на «Открытые медиа».

Участники схода выражали возмущение качеством работы столовой и тем, что руководство не предпринимает мер защиты от коронавируса. Вахтовики кричат: «Ни карантина, ***** [ничего]!», «Будем писать президенту-**енту», «Питаемся комбикормом, как свиньи», «Сидим без денег! А если я заболею сейчас, или мы все ***** заболеем?!», «Где маски? ***** [ничего] нет. Согнали всех в общаги, заразу разносим».

Издание NewsYkt опубликовало открытое письмо рабочих к гражданам России. В нём они пишут, что вахтовиков «незаконно удерживают» на предприятии с 15 апреля. Работы остановили, но из-за вспышки коронавирусной инфекции сотрудников не отпускают с месторождения. Согласно письму, им не сообщают результаты тестов на коронавирус, и в итоге люди не знают, живут ли они рядом с заболевшими.

«Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное бельё, – говорится в письме. – Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе …; может привести к непоправимым последствиям. Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда».

Чаяндинское месторождение – одно из крупнейших на востоке России, с него по газопроводу «Сила Сибири» газ идёт в Китай.

Случаи заболевания COVID-19 на месторождении выявили 14 апреля, через четыре дня на предприятии ввели карантин. В вахтовом посёлке при месторождении сейчас находятся около 10 500 человек. Всего в Якутии на 28 апреля выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших – работники Чаяндинского месторождения, двое из них в тяжёлом состоянии. По данным оперативного штаба, 56 вахтовиков сейчас находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников отправили на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал, чтобы “Газпром” принял новые решения по разворачиванию медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что на месте развернуты мобильные лечебные учреждения, проводится вывоз персонала в Ямало-Ненецкий автономный округ.

По предварительным данным, количество заболевших на месторождении значительное, сообщает оперштаб. У 10,5 тыс. человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы, результаты ожидаются.

В середине апреля вспышка коронавируса произошла на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в Мурманской области. Коронавирусной инфекцией заболели 200 человек, это удвоило показатели региона по числу случаев заражения. На стройке «Новатэка» одновременно живут и работают до 11 000 вахтовиков из разных регионов России, Белоруссии и Турции, они также сообщали о нехватке средств защиты. 15 апреля правительство Мурманской области решило закупить электронные браслеты, чтобы с их помощью отслеживать соблюдение режима самоизоляции больными COVID-19.

27 апреля сообщалось, что в России на COVID-19 зарабатывают близкие к Путину бизнесмены.