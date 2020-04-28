Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео

18:10 28.04.2020   Россия

Незаконно удерживаемые работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии провели акцию протеста.

Они пожаловались на недостаточную защиту от коронавируса, а также написали обращение, в котором потребовали встречи с руководством и реакции президент Путина. После вспышки коронавируса им не сообщают результаты их тестов. Об этом пишет ghall.com со ссылкой на «Открытые медиа».

Участники схода выражали возмущение качеством работы столовой и тем, что руководство не предпринимает мер защиты от коронавируса. Вахтовики кричат: «Ни карантина, ***** [ничего]!», «Будем писать президенту-**енту», «Питаемся комбикормом, как свиньи», «Сидим без денег! А если я заболею сейчас, или мы все ***** заболеем?!», «Где маски? ***** [ничего] нет. Согнали всех в общаги, заразу разносим».

Издание NewsYkt опубликовало открытое письмо рабочих к гражданам России. В нём они пишут, что вахтовиков «незаконно удерживают» на предприятии с 15 апреля. Работы остановили, но из-за вспышки коронавирусной инфекции сотрудников не отпускают с месторождения. Согласно письму, им не сообщают результаты тестов на коронавирус, и в итоге люди не знают, живут ли они рядом с заболевшими.

«Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное бельё, – говорится в письме. – Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе …; может привести к непоправимым последствиям. Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда».

Чаяндинское месторождение – одно из крупнейших на востоке России, с него по газопроводу «Сила Сибири» газ идёт в Китай.

Случаи заболевания COVID-19 на месторождении выявили 14 апреля, через четыре дня на предприятии ввели карантин. В вахтовом посёлке при месторождении сейчас находятся около 10 500 человек. Всего в Якутии на 28 апреля выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших – работники Чаяндинского месторождения, двое из них в тяжёлом состоянии. По данным оперативного штаба, 56 вахтовиков сейчас находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников отправили на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал, чтобы “Газпром” принял новые решения по разворачиванию медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что на месте развернуты мобильные лечебные учреждения, проводится вывоз персонала в Ямало-Ненецкий автономный округ.

По предварительным данным, количество заболевших на месторождении значительное, сообщает оперштаб. У 10,5 тыс. человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы, результаты ожидаются.

В середине апреля вспышка коронавируса произошла на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений  компании «Новатэк» в Мурманской области. Коронавирусной инфекцией заболели 200 человек, это удвоило показатели региона по числу случаев заражения. На стройке «Новатэка» одновременно живут и работают до 11 000 вахтовиков из разных регионов России, Белоруссии и Турции, они также сообщали о нехватке средств защиты. 15 апреля правительство Мурманской области решило закупить электронные браслеты, чтобы с их помощью отслеживать соблюдение режима самоизоляции больными COVID-19.

27 апреля сообщалось, что в России на COVID-19 зарабатывают близкие к Путину бизнесмены.



Ще на цю тему:

12:45 20.01.2020
Оппозиция анонсировала шествие против изменений в Конституции 29 февраля
18:00 30.09.2019
В России прошел протест против назначения главой города боевика из “ДНР”
09:50 30.09.2019
У Москві на мітингу за звільнення політв'язнів зібралося понад 25 тисяч осіб
15:41 19.09.2019
Затриманого шамана, який ішов виганяти Путіна, відправляють назад до Якутська
10:43 12.08.2019
У РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками
10:50 07.08.2019
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Идет бой
16:57 06.08.2019
У Росії подружжя хочуть позбавити батьківських прав через участь у протесті
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
14:50 02.10.2018
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
17:06 26.09.2018
Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео
09:36 06.11.2017
Полиция задержала десятки людей в Москве на волне опасений антиправительственных выступлений
09:37 07.09.2017
Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 28.04.2020
В центре по приему мигрантов на греческом острове Самос продолжаются беспорядки
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 апреля
19:40 28.04.2020
В России снижаются объемы поставок рыбной продукции
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:10 28.04.2020
Работники “Газпрома”, запертые на предприятии со вспышкой коронавируса, устроили бунт / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 28.04.2020
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось несколько недель
10:00 28.04.2020
Туреччина спростила обмеження щодо міжнародних вантажних автоперевезень
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.04.2020
Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
20:15 28.04.2020
Оккупанты накормили крымских школьников консервами с червями / Фото
20:00 28.04.2020
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
19:00 28.04.2020
Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд