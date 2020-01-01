Зеленський підписав закон про ринок землі

17:22 28.04.2020   Украина

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Про це передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу президента.

Як повідомили в Офісі, документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон, що його підписав Глава держави, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

“Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців”, — зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі, відзначили в Офісі.

Крім того, що закон забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня після 4,5 місяців розгляду Рада проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

В Офісі президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу Світовий банк (СБ) привітав ухвалення українським парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не забув відзначити важливість ухвалення ще низки законопроектів.



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