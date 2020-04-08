Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”
|20:30 28.04.2020
|Крым
Адвокат Микола Полозов отримав від Слідчого комітету Росії в анексованому Криму повідомлення про те, що йому дозволено вступити захисником у справу, заведену СКР проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Про це Полозов розповів кореспондентові Укрінформу.
«Надійшло посвідчення слідчого СКР про мій вступ у справу Мустафи Джемілєва. Що стосується справи, заведеної проти Рефата Чубарова, в якій, нагадаю, мені не дозволили стати захисником, то я оскаржив те рішення. Тепер чекаю, на коли буде призначено розгляд», - сказав Полозов.
Джемілєв обвинувачується за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії - «Незаконний перетин державного кордону Росії», за ч.1 ст. 222 - «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів» і за ч. 1 ст 224 - «Недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».
Згідно з поясненнями Полозова, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.
Друга і третя стаття мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї з батьківської рушниці вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз інкримінуються безпосередньо Мустафі Джемілєву. «Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», - пояснив Полозов.
Також СКР заочно висунув «обвинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Його обвинувачують в «організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».
СКР в окупованому Криму відмовив Полозову в допуску до справи проти Чубарова як захисника.
Ще на цю тему:
Чубаров у річницю заборони Меджлісу в Криму закликав обговорити півострів у «нормандському форматі» 30 квітня
МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу
США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру"
Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
Фигурантов третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» отправят на психиатрическую экспертизу
Адвокату вдалося 20 хвилин поспілкуватися з політв’язнем Мустафаєвим