"Верховний суд Криму" 6 травня розгляне апеляцію у справі Веджіє Кашка

18:20 28.04.2020   Крым

Розгляд апеляційної скарги на відмову порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка після її затримання російськими силовиками відбудеться 6 травня в окупованому Криму.

Повідомлення адвокат Микола Полозов опублікував в Facebook, пише Укрінформ.

"Верховний суд Криму " призначив розгляд моєї апеляційної скарги у справі Веджіє Кашка на 6 травня о 15:30", - прокоментував Полозов.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в анексованому Криму пройшли затримання і арешти чотирьох кримських татар: Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача, К"язіма Аметова і Асана Чапуха. Свідком цих подій стала ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка також була затримана. Вона померла в машині швидкої допомоги.

Місцева "влада" відмовилася порушувати справу за фактом її смерті. Також підконтрольний РФ "суд" у Криму не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову слідчого Слідчого комітету Росії (СКР) в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі Веджіє Кашка. За словами адвоката, слідство не стало встановлювати суттєві обставини смерті Кашка, зокрема застосування щодо неї фізичної сили і психологічного тиску.



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