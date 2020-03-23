Одним з ключових фігурантів справи про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing-777 виявився заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Як пише російська служба ВПС, цю інформацію журналістам видання підтвердили люди, які безпосередньо спілкувалися з Бурлакою. Водночас в матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування падіння літака, цей чоловік проходив під псевдонімом "Володимир Іванович", повідомляє ZN,UA.

Зі свого боку розслідувальна група Bellingcat провела аналіз технічних даних і також дійшла до висновку, що Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" можуть бути однією людиною.

У листопаді 2019 року JIT опублікувала 23 телефонні розмови, перехоплених напередодні трагедії, з яких видно ступінь залученості ФСБ, ГРУ і Кремля в події на Донбасі. Одним з учасників телефонних розмов був такий собі "Володимир Іванович", який, судячи з перехоплення, відповідав за переміщення через кордон важких озброєнь.

Також в телефонних переговорах терористи "ДНР" між собою називали "Володимира Івановича" командиром всієї операції, проведеної на сході України. А колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам Володимира Івановича.

Bellingcat отримав довгий семпл голосу Бурлаки. У цьому їм несподіваним чином допомогло оголошення про продаж телевізора на Avito зі скріншотом Бурлаки з передачі телеканалу "Зірка". Звірка семпли з голосом з матеріалів справи MH17 показала 94%-вий збіг.

Російська служба ВВС стверджує, що отримала інформацію про переміщення генерала у 2014 році і з'ясувала, що в день падіння лайнера Андрій Бурлака перебував у Ростові-на-Дону.

Фоноскопічна експертиза, зроблена за запитом видання, показала як подібності, так і деякі відмінності в голосі генерала Бурлаки та "Володимира Івановича".

Крім того стало відомо, що після завершення активної фази конфлікту на сході України у 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також вищу госнагороду РФ – Героя Росії.

Журналістам не вдалося знайти наказ про присвоєння генералу цієї нагороди, але відомі випадки, коли звання Героя Росії присвоювалося закритим указом, який ніколи не публікувався.

З відкритих джерел випливає, що до 2014 року Андрій Бурлака був генерал-лейтенантом, а після став генерал-полковником.

Андрій Іванович Бурлака народився в 1965 році в Радянській Гавані (Хабаровський край). У 1986 році закінчив прикордонучилище, починав службу на кордоні в Середній Азії. У 1995 році закінчив Академію ФСБ, після чого працював керівником оперативних підрозділів у Тихоокеанському регіональному прикордонному управлінні і в Далекосхідному регіональному управлінні в Хабаровську. У жовтні 2007 року указом Володимира Путіна генерал-майор Бурлака був призначений начальником Сахалінського прикордонного управління ФСБ Росії.

Після роботи на Сахаліні його перевели в Москву, де він вже у званні генерал-лейтенанта спочатку працював начальником оперативно-організаційного управління прикордонної служби ФСБ Росії, а потім став заступником керівника цього відомства.

За даними ВВС, у 2014 році, коли на Донбасі почалися бойові дії, Андрій Бурлака як мінімум тричі літав у Ростов-на-Дону - місто, яке на той момент перетворилося в головний перевальний пункт для росіян, які хотіли взяти участь у бойових діях на боці терористів.

15 липня 2014 року генерал Андрій Бурлака вилетів з Москви в Ростов-на-Дону. 17 липня над Донецькою областю був збитий рейс МН17 "Малазійських авіаліній" з 298 пасажирами на борту. На наступний день, 18 липня, Бурлака повернувся з Ростова до Москви і більше у 2014 році в Ростов-на-Дону не їздив, відзначає видання.

Як розповило ВВС джерело, що має доступ до персональних баз даних системи "Розшук-Магістраль", заднім числом були видалені всі дані про авіарейси генерала Бурлаки за 2014 рік. Інформацію про його переміщення вдалося дістати з архівної копії цієї системи.

14 листопада Об'єднана слідча група у справі авіакатастрофи малазійського Boing MH17 встановила, що перед збиттям літака бойовики "ДНР" контактували зі співробітниками ФСБ РФ. Слідство опублікувало записи телефонних розмов, на яких вони засновують свої доводи.

Як повідомлялося, депутати парламенту Нідерландів закликали уряд країни докладніше вивчити роль України у катастрофі малазійського Boeing, який прямував рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур. Влітку 2014 року літак збили в небі під Шахтарському з російського ЗРК "Бук", який належав 53-й бригаді, що дислокується під Курськом.

19 червня міжнародна слідча група назвала імена чотирьох причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський ("Похмурий"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Кріт").

СБУ оголосила про підозру фігурантам справи у скоєнні злочину - "терористичного акту, що призвів до загибелі людини".

Андрій Бурлака. Фото: youtube.com/ВВС