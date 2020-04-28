Над Керчью пролетели два десятка самолетов и вертолетов оккупационной авиации.

За полетами следили военные связисты с мобильной точки на Митридате, - передает Керчь.ФМ.

Собственный источник сообщил редакции, что проходят учения и подготовка к празднику Победы.

«Отбой тревоге, с 7 утра над Митридатом пролетит военная воздушная техника. Контролировать будет мобильный пункт на Митридате. Это одновременно и учения, и подготовка ко Дню Победы», - сказал источник.

Однако керчане не на шутку были перепуганы количеством шума, техники, а также движением со стороны полиции как перед зданием по Ленина, 8, так и на улицах города. В редакцию позвонил ребенок и спросил, что происходит. Таким образом, многие керчане в период массового психоза из-за карантина недоумевают, почему о таких учениях не были предупреждены жители города.