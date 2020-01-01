Из-за пандемии коронавируса объемы поставок рыбопродукции в России снижаются.

Это негативно скажется на экономических показателях отечественной рыбной промышленности по итогам 2020 года. Об этом ИАА «ПортНьюс» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его информации, объемы поставок рыбопродукции на зарубежные рынки по объемам, и по цене по сравнению с 2019 годом снизились на 10–30% по различным сегментам. Продажи некоторых видов полностью остановлены, например, морской еж в Японию. В частности, отменены традиционные икорные аукционы в Пусане, а аукционы в Японии пока не стали им равноценной заменой. Объем реализованной икры минтая составил менее 20% сезонного производства, хотя обычно к середине апреля продается около 50%.

«Это означает недопоступление существенной части прогнозируемой выручки», - отметил Герман Зверев.

Также отмечается снижение потребительского спроса в России. По данным ВАРПЭ, в основных центрах оптовой торговли рыбопродукцией – Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске – снизился спрос на мороженую рыбу. Стабильный спрос сохраняется на ограниченный ассортимент продукции: во Владивостоке – на сельдь и камбалу, в Мурманске – на путассу, в Санкт-Петербурге – на салаку и кильку. По треске и минтаю наблюдается снижение спроса и уменьшение объема продаж. По информации трейдеров, в апреле объем продаж рыбопродукции в московском регионе снизился на 40%.

«Российская рыбная промышленность уже сталкивается с негативными последствиями из-за пандемии коронавируса, которая продолжит оказывать это влияние в течение немалого времени», - отметил Герман Зверев.