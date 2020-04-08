Політв'язня Шумкова у колонії РФ відправили у загін суворого режиму / Фото
|19:00 28.04.2020
|Крым
Український політв'язень у РФ Олександр Шумков відсидів 13 діб в ШІЗО і відправлений в загін суворих умов тримання.
Про це він повідомив латвійської активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.
«Пишу я вам уже з загону суворих умов тримання. 10 квітня мені дали 13 діб ШІЗО і визнали мене злісним порушником. Так що я знову злісник », - написав Шумков.
Він передбачає, до кінця терміну, що минає 24 грудня, проведе «злісним порушником в суворих умовах тримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).
Українець повідомляє, що «карантин всюди пригальмував темп життя». Зокрема, в'язниці закриті для відвідувань адвокатів, і скільки це триватиме - невідомо. У зв'язку з пандемією коронавірусу Шумков дуже переживає за своїх рідних і за ситуацію в Україні в цілому.
Дата відправки в листі не вказана.
Фото з сайту Укрінформ
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