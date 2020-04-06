Оккупанты обещают, что Симферополь до конца мая получит дополнительные источники водоснабжения
|18:45 28.04.2020
|Симферополь
Дополнительные источники водообеспечения появятся у Симферополя до конца мая.
Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции сообщила глава оккупационной администрации города Елена Проценко, пишет Крыминформ.
«Скрыть невозможно то, что водохранилище мельчает. Эта проблема сегодня существует. Власти республики занимаются этой проблемой ежедневно, – сказала Проценко. – Будет до конца мая уже подача воды из Вилинского водозабора. Параллельно идет строительство – это объект ФЦП – подачи с Ивановского водозабора. Этот водовод тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки не будут нарушены».
Ранее т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов сообщил, что запасов воды в водохранилищах, питающих Симферополь, достаточно до середины лета.
Он также отметил, что в период действия режима "повышенной готовности" скачков в потреблении воды населением не зафиксировано.
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