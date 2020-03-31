Північний потік-2: Куди насправді йшов російський трубоукладач

13:35 28.04.2020   Россия

Судно-трубоукладач «Академік Черський», можливий добудовник газопроводу «Північний потік - 2», в даний час проходить Ла-Манш і знову змінило курс - тепер пунктом його призначення вказується Находка.

Про це свідчать дані порталів відстеження, пише російске видання finanz.ru. Але...

Куди насправді йшов російський трубоукладач AKADEMIK CHERSKIY  пише на своїй сторінці в Фейсбук головний редактор BSNews Андрій Клименко

"Моніторингова група BlackSeaNews.net та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє тим, хто намагається відслідковувати рейс єдиного газпромівського судна-трубоукладача AKADEMIK CHERSKIY (IMO 8770261):

1) Судно йшло і йде до Балтійського моря і нікуди не збиралося повертати, як сенсаційно повідомляли багато російських ЗМІ і передруковували багато українських ЗМІ :)

2) Зміни порту призначення (то на Єгипет, то знову на зворотній шлях до Находки як зараз), про яки писали ті колеги, хто намагається спостерігати шлях судна через морські глобальні інтернет-сервіси - це просто своєрідний "газпромівський гумор" і не більше (відомості до АIS стосовно порту призначення вносяться безпосередньо штурманом судна). Про причини цього кожен може здогадуватися на свій смак.", - пише експерт. 

У лютому судно покинуло Знахідку на Далекому Сході і вирушило в бік Сінгапуру, куди повинно було прийти 22 лютого. Пізніше маршрут був змінений на Шрі-Ланку. Потім курс був прокладений до міста Суеца в Єгипті, але маршрут був змінений на порт Мапуту в Мозамбіку.Далі судно обігнув Африку, прибувши в Лас-Пальмас (Канарські острови). Далі маршрут був прокладений до єгипетського Порт-Саїда, куди «Академік Черський» повинен був прийти 30 квітня.  Однак судно так і не пройшло Гібралтарську протоку, попрямувавши на північ Атлантичного океану з курсом на порт Абердін в Великобританії, пише роійське видання.



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