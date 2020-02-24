Федеральная служба войск национальной гвардии разместила крупный заказ на покупку ручных гранат.

Как следует из документации на сайте госзакупок, тендер на приобретение 57,5 тысячи «изделий РГН индекс 7Г21» проводился в период 8-22 апреля, пишет finanz.ru.

Ведомство намеревалось купить наступательные противопехотные осколочные ручные гранаты ударно-дистанционного действия. Общая сумма контракта составляла 166,7 млн рублей с оплатой из средств гособоронзаказа федерального бюджета.

Согласно условиям, изделия следовало доставить в войсковую часть 3187 в городе Балашиха-15 в Московской области до ноября 2020 года. На аукцион была подана единственная заявка от АО «Сигнал», в связи с чем аукцион был признан не состоявшимся.

В понедельник, 27 апреля, Росгвардия начала тендер на закупку 350 электрошокеров ЭШУ СН «ШТОРМ» за 3,167 млн рублей. Срок подачи заявок - 15 мая. Устройства нужно доставить в производственно-складскую зону по адресу г. Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, владение 3, говорится в условиях закупки.

По данным Минфина, в бюджете-2020 на финансировании Росгвардии заложено 251,3 млрд рублей - на 3,2 млрд рублей больше, чем год назад. Общие расходы федеральной казны на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составят 2,5 триллиона рублей - на 319 млрд рублей, или 14,6% больше, чем в 2019-м.

Суммарные ассигнования на силовые структуры (национальная оборона + национальная безопасность) достигнут 5,82 трлн рублей, или 28% от размера бюджета (20,796 трлн рублей).