Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат

18:30 28.04.2020   Россия

Федеральная служба войск национальной гвардии разместила крупный заказ на покупку ручных гранат.

Как следует из документации на сайте госзакупок, тендер на приобретение 57,5 тысячи «изделий РГН индекс 7Г21» проводился в период 8-22 апреля, пишет finanz.ru.

Ведомство намеревалось купить наступательные противопехотные осколочные ручные гранаты ударно-дистанционного действия. Общая сумма контракта составляла 166,7 млн рублей с оплатой из средств гособоронзаказа федерального бюджета.

Согласно условиям, изделия следовало доставить в войсковую часть 3187 в городе Балашиха-15 в Московской области до ноября 2020 года. На аукцион была подана единственная заявка от АО «Сигнал», в связи с чем аукцион был признан не состоявшимся.

В понедельник, 27 апреля, Росгвардия начала тендер на закупку 350 электрошокеров ЭШУ СН «ШТОРМ» за 3,167 млн рублей. Срок подачи заявок - 15 мая. Устройства нужно доставить в производственно-складскую зону по адресу г. Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, владение 3, говорится в условиях закупки.

По данным Минфина, в бюджете-2020 на финансировании Росгвардии заложено 251,3 млрд рублей - на 3,2 млрд рублей больше, чем год назад. Общие расходы федеральной казны на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составят 2,5 триллиона рублей - на 319 млрд рублей, или 14,6% больше, чем в 2019-м.

Суммарные ассигнования на силовые структуры (национальная оборона + национальная безопасность) достигнут 5,82 трлн рублей, или 28% от размера бюджета (20,796 трлн рублей).



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